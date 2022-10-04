رئيس بيلاروسيا: لا حاجة لإعلان التعبئة في البلاد

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قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، إن السلطات البيلاروسية ليس لديها خطط للإعلان عن تعبئة للجنود.

وألقى لوكاشينكو باللوم على أعضاء المعارضة المقيمين في الخارج لمحاولة إثارة التوترات، مضيفا "إنهم يسعون إلى اغتنام الفرص، قائلين إنه منذ أن أعلنت روسيا عن التعبئة، فإن بيلاروسيا ستفعل الشيء نفسه.. أود أن أكرر أننا لسنا بحاجة إلى التعبئة، لحسن الحظ، لا توجد حرب في بيلاروسيا".. حسبما ذكرت وكالة أنباء بيلتا البيلاروسية.

وأضاف الرئيس البيلاروسي "لقد أشرت مرارا وتكرارا إلى أننا قمنا بتحديث وترقية قواتنا المسلحة أربع مرات على الأقل، إن لم يكن خمس مرات، وذلك لتكييفها مع الوضع الحالي، نحن نستخلص النتائج ونتعلم الدروس من الحروب والصراعات التي وقعت في العالم".

وأشار إلى أن هدف القوات المسلحة وقوات الأمن في بيلاروسيا هو الدفاع عن أرضهم ودولتهم، وحث لوكاشينكو على تجاهل ما قد يقوله البعض عن استدعاء جنود الاحتياط لمكاتب التجنيد.

ميدانيا.. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الفضائية الروسية أسقطت طائرتين مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-24" و"سو-25" في دونيتسك ومنطقة خيرسون.