اليوم السابع
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رئيس الكنيسة الأسقفية يصل تونس ويفتتح سنودس شمال إفريقيا

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 04:07 م
رئيس الكنيسة الأسقفية يصل تونس ويفتتح سنودس شمال إفريقيا الكنيسة الأسقفية بتونس
كتب: محمد الأحمدى

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وصل الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية العاصمة التونسية تونس على رأس وفد كنسى وذلك لافتتاح سنودس الكنيسة بشمال إفريقيا وهو جزء من إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية. 

وبدأ رئيس الأساقفة رحلته بالمشاركة في صلوات القداس الإلهي بالكنيسة الأسقفية بتونس ثم عقد عدة اجتماعات اطمأن خلالها على الخدمة الكنسية.

ويترأس اليوم افتتاح السنودس المحلى لشمال إفريقيا الذى يضم كنائس تونس والجزائر وليبيا وتشاد، وتتضمن الزيارة حضور حفل تخرج دفعة من كلية القديس كبريانوس التابعة لكلية اللاهوت الأسقفية.  

يضم الوفد الكنسى المطران المساعد أنطونى بول والعميد ديفيد عزيز المشرف على كنائس الإسكندرية والقس مارك تقى المنسق الأكاديمى لكلية اللاهوت الأسقفية والقس ياسر كوكو مساعد المطران للخدمة السوادنية بإبروشية مصر ومحب نعيم مدير المركز الإعلامى بالإضافة لقساوسة شمال إفريقيا.

جدير بالذكر إن الكنيسة الأنجليكانية نصبت دكتور سامى فوزى رئيسًا لأساقفة إقليم الإسكندرية الذي يضم دول مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، ارتريا، إثيوبيا، جيبوتى، الصومال، تشاد، موريتانيا.


الكنيسه الاسقفيه

المطران سامى فوزى

تونس

اخبار تونس



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