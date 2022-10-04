اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس أركان جيش اليمن: السلام الدائم لن يتحقق إلا بهزيمة الحوثيين عسكريا

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 02:32 م
رئيس أركان جيش اليمن: السلام الدائم لن يتحقق إلا بهزيمة الحوثيين عسكريا الجيش اليمنى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قال رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، الفريق الركن صغير بن عزيز، إن "السلام الدائم في اليمن لن يتحقق إلاّ بهزيمة الحوثيين عسكريًا".
 
وشدد رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني - وفقا لقناة (اليمن) الفضائية، اليوم الثلاثاء، "على ضرورة رفع الجاهزية القتالية للقوات المسلحة لأعلى مستوياتها، مؤكدا أن جماعة الحوثى لا يمكن أن تخضع للسلام إلا بقوة السلاح".
 
وأكد أن القوات المسلحة اليمنية، ومعها كل أحرار اليمن، هي من ستحسم المعركة وتحقق السلام المستدام في البلاد.

الجيش اليمنى

اليمن

الحوثيين

القوات المسلحة اليمنية



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