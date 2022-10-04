اليوم السابع
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خلال ساعات.. نظر إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية الوراق"

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 02:00 ص
خلال ساعات.. نظر إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية الوراق" المستشار محمد سعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

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تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة ببدر، اليوم إعادة محاكمة متهم، بـ"خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامه مع آخرين باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت.
 
 
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، وقتل المدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.
 
 
وكانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين.
 
 
 
 

خلية الوراق

خليه ارهابيه

الجنايات

المستشار محمد سعيد الشربينى



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