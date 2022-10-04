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خطوات تساعدك في استخراج بدل فاقد رخصة القيادة إلكترونيا.. اعرفها

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 07:00 ص
خطوات تساعدك في استخراج بدل فاقد رخصة القيادة إلكترونيا.. اعرفها بوابة مرور مصر الإلكترونية
كتب عبد الرحمن سيد

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أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية للمواطنين، استخراج بدل فاقد رخصة القيادة، بهدف منع التزاحم على منافذ وحدات التراخيص، لمنع انتشار فيروس كورونا حرصا على سلامة الجميع، وتستلزم تلك الخطوة اتباع التعليمات التالية: 
 
-الدخول إلى بوابة المرور عن طريق اللينك التالى:
 
 
- موافقة المالك على إصدار بدل فاقد من الرخصة.
 
- يحرر صاحب الرخصة مذكرة بفقدها فى قسم / مركز الشرطة المختص.
 
- وجود شهادة براءة ذمة "شهادة المخالفات" سارية.
 
- أن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح.
 
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.
 
 

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