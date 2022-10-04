اليوم السابع
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"حياة كريمة" تطلق قافلة طبية مجانية فى مركز البدرشين

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 11:47 ص
"حياة كريمة" تطلق قافلة طبية مجانية فى مركز البدرشين قافلة طبية - ارشيفية
كتبت – مرام محمد

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أطلقت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، قافلة طبية مجانية، اليوم، في قرية مزغونة التابعة لمركز البدرشين، على أن تستمر فعالياتها حتى غدا الأربعاء، وذلك في إطار السعي لتحسين صحة المواطنين والتيسير على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية، وتفعيل دور المبادرة في تقديم الدعم الخدمى المجتمعى للقرى الأكثر احتياجا.

وتستهدف القافلة الطبية الكشف والعلاج مجانا على المواطنين، فى تخصصات (النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية)، وتقديم خدمات الأشعة والتحاليل، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات، وإقامة ندوات تثقيف صحي كبيرة، في إطار السعي لتحسين جودة حياة المواطن المصري، وتقديم أفضل الخدمات في كل القطاعات.

وتولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" اهتماما بالغا بالقطاع الطبي، من خلال إطلاق القوافل الطبية المجانية بصورة دورية بالقرى النائية والمحافظات الحدودية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية في عدد من التخصصات الطبية من أجل الكشف وصرف العلاج بالمجان للمواطنين في القرى المدرجة ضمن المبادرة.

 


حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

قافلة طبية

قرية مزغونة

البدرشين

الجيزة



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