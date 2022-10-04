"حياة كريمة" ببنى سويف.. مجمع طنسا الزراعى خطوة على طريق الزراعة الحديثة

بنى سويف - هانى فتحى

مجمع زراعى بيطري على مساحة 330 مترا داخل قرية طنسا بني مالو التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف تم إنشاؤه وتنفيذه ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها للمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة داخل محافظة بني سويف والتي تشمل مركزي ببا وناصر.

"اليوم السابع" رصد فرحه أهالي قرية طنسا بني مالو التى تشهد تنفيذ المجمع الزراعي والبيطري والذي يقدم الخدمات الزراعية والبيطرية لأهالي قرية طنسا بني مالو والقرى والعزب التابعة لها.

وقال أحمد محمد محمد عامل بمحطة الصرف الصحي بقرية طنسا: أمتلك أرضا زراعية وأقوم بممارسة مهنة الزراعة عقب الانتهاء من عملي الحكومي داخل محطة الصرف الصحي بقرية طنسا.

وأضاف أحمد محمد محمد، أن القرية تشهد تنفيذ العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة داخل قرية طنسا بني مالو، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ المجمع الزراعي والبيطري على مساحة 330 مترا داخل القرية.

وأضاف أحمد محمد محمد قطعه الأرض التي تم إنشاء المجمع الزراعي والبيطري عليها كانت عبارة عن جمعية زراعية قديمة، مشيرا إلى أن تنفيذ وإنشاء المجمع الزراعي والبيطري يعد إنجازا كبيرا لأهالي قرية طنسا.

وأضاف المزارع: القرية والقرى التابعة لها كانت في احتياج لهذه المجمعات الخدمية التي تختص في تقديم خدماتها للمزارعين ، مشيرا إلى حالة السعادة التي يشهدها مزارعي القرية بإنشاء هذا المجمع.

وأكد أحمد محمد محمد أن المجمع الزراعي والخدمي يقدم الخدمات البيطرية من تقديم الرعاية البيطرية والمتابعة للثروة الحيوانية والتحصين ضد الأمراض مثل الحمى القلاعية والجلد العقدي .

وأضاف المزارع أن المجمع الزراعي والبيطري سيقدم أيضا خدمه الإرشاد الزراعي مشيرا إلى أنه تم عقد العديد من الندوات الزراعية داخل القرية يقوم بالمحاضرة فيها المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين، حيث يقوم المهندسون الزراعيون بشرح كيفية الزراعة الحديثة التي تعطي إنتاج اكبر بالاضافه الى تكلفه ماديه قليلة.

وقال أحمد محمد محمد ‘نه حضر العديد من الندوات الإرشادية الزراعية منها محاضرة القتها إحدى المهندسات الزراعيات عن كيفية الزراعة الحديثة لمحصول البطاطس التي تعطي انتاجيه أكبر وتوفير في الاموال

وأكد المزارع أن أهالي القرية في الانتظار الافتتاح الرسمي للمجمع الزراعي والبيطري الذي سيقدم أيضا بالإضافة إلى الخدمات البيطرية ،توفير الأسمدة الزراعية والتقاوي التي يستخدمهاالمواطن داخل الأراضي الزراعية.

وتشهد قرية طنسا تنفيذ مشروع إنشاء مجمع طنسا الزراعي والذي يتم تنفيذه تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير، ويتكون من جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعي على مساحة 330 م، ومكون من طابقين، ويضم جمعية زراعية على مساحة 180 مترًا، ووحدة بيطرية على مساحة 150 مترًا، ومركز إرشاد زراعي، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين في دائرة المجلس القروي وتوابعه.











