اليوم السابع
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"حياة كريمة" ببنى سويف.. تنفيذ 12 مشروعا خدميا داخل قرية أشمنت

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 09:00 ص
"حياة كريمة" ببنى سويف.. تنفيذ 12 مشروعا خدميا داخل قرية أشمنت جانب من المشروعات
بنى سويف هانى فتحى

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قال على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، أنه تم تنفيذ 12 مشروعاً خدميا بقرية اشمنت التابعة لمركز ناصر ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

وأضاف على يوسف أنه تم الانتهاء من تنفيذ  12 مشروعا خدميا بقرية إشمنت، والتي تضمنت (مجمع الخدمات ووحدة التضامن الاجتماعي ومكتب البريد بإشمنت، ومدرسة علي حمود الإعدادية، توسعة مدرسة علي كامل بجزيرة أبو صالح، توسعة مدرسة السرايا، إحلال وتجديد الأعمدة الكهربائية، توسعة مدرسة السيد نبيل، رفع كفاءة مجمع التضامن الاجتماعي، ترميم مبنى مدرسة أبو عقرب الابتدائية، مدرسة نجع العرب الابتدائية، تبطين جنابية إشمنت/بني عدى).

وأكد على يوسف لـ"اليوم السابع" انه يتم العمل فى الأعمال الإنشائية بمبنى المجمع الطبي ورفع كفاءة مبنى إطفاء ومحطة الصرف الصحي بإشمنت، مع تسليم موقع السوق المطور بقرية بهبشين على مساحة واحد فدان للشركة المنفذة للبدء في تنفيذ الأعمال.


 


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