حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال بالجيزة.. اعرف الأماكن والمواعيد

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة، تنظيم حملة جديدة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بجميع الوحدات المحلية والفرق المتحركة بالمحافظة، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشارت إلى أن الحملة المحدودة تبدأ أعمالها يوم الأحد القادم الموافق 9 أكتوبر 2022، وتستمر لمدة 5 أيام حتى الأربعاء 13 أكتوبر، وتستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات.

وأوضحت المحافظة، أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين، من سن يوم حتى سن خمس سنوات.

وأكدت محافظة الجيزة، أن حملة التطعيم ستجرى أعمالها بالمجان بجميع الوحدات الصحية والفرق المتحركة من شقة لشقة والفرق الثابتة، لافتة إلى أن الطواقم الطبية ستتواجد فى الميادين العامة والنوادي والمحطات الرئيسية.