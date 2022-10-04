اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 09:06 م
أكرم القصاص
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حملة تموينية على المخابز والأسواق بمركز المنصورة فى الدقهلية

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 09:00 م
حملة تموينية على المخابز والأسواق بمركز المنصورة فى الدقهلية المضبوطات
فريق المحافظات

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شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة تموينية وذلك لتكثيف المتابعة، وتشديد الرقابة على الخبز المعروض للمواطنين، والتأكد من التزام أصحاب المخابز بالمواصفات، والأوزان القانونية وضبط المخالفين، وشهدت الحملة مشاركة، على حسن مدير عام شؤن التجارة والرقابة وعضوية إيهاب رجب من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية. 
 
وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر تصرف، بإجمالى 257 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو جرام، وتحرير 9 مخالفات نقص وزن من 9 جرامات إلى 18 جراما، وتحرير 1 محضر توقف بدون إذن رسمى، ومحضر ضبط بطاقات تموينية، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومحضر عدم احتفاظ بالميزان، ومحضر عدم تمكين الحملة من أداء عملها، كما تم التحفظ علي 15 شيكارة أرز أبيض زنة الشيكارة 25 كيلو جرام لمخالفة القرار الوزارى 66 لسنة 2022 الخاص بالإعلان عن السعر. 
 
وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية علي تحويل المحاضر بالمخالفات السابق ذكرها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والتشديد على إستمرار الحملات الرقابية لضبط المخالفين.

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