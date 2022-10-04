حبس عامل 4 أيام ادعى تورط زوجته فى إصابة ابنه بسبب خلافات أسرية بالوراق

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بادعاء تورط زوجته في الاعتداء على ابنه وإصابته بحروق وسحجات متفرقة بالجسم في الوراق، بسبب خلافات أسرية.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية ادعاء العامل وكذب روايته المختلقة بقيام زوجته بحرق نجلها وتعذيبه، وإحداث إصابته بحروق متفرقة في الجسد، كما أمرت بإيداع الطفل"ك . ه" 14 عاما في إحدى دور رعاية، بعدما تركته والدته برفقه الأب وزوجته الثانية بالوراق.

وقال الزوج إنه اختلق رواية ضرب زوجته لنجله بسبب رغبته في عودتها إليه بعد أن تركت منزل الزوجية وذهبت لذويها في وراق العرب واتهما بتلك الواقعة.

وكشفت التحريات كذب الزوج وأنه ادعى عليها ذلك، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات قال "كنت عايزها ترجع البيت، لأنها سابته وراحت بيت أبوها".

وكشفت التحريات عدم صحة الاتهام وادعى العامل بقيام زوجته بحرق نجله بسبب خلافات أسرية بينهما حيث اختلق العامل الواقعة واتهم زوجته وأسرتها بالتعدي على نجله، لرغبته فـي عودة زوجته اليه لوجود خلافات زوجية بينهما، قامت على أثرها بترك مسكن الزوجية..

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من عامل اتهم فيه زوجته بالتسبب في حرق ابنه بمنطقة الوراق، بسبب خلافات أسرية.

بإجراء التحريات تبين عدم صحة رواية مقدم البلاغ، وأن خلافات زوجية دفعت العامل لتوجيه اتهام لزوجته بإصابة إبنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه العامل، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.