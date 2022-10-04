حبس عاطل 4 أيام لحيازته 550 طربة حشيش لترويجها فى العامرية بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 550 طربة لمخدر الحشيش و10 كيلو من مخدر الهيدرو، بقصد الاتجار به علي عملائه وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات.



البداية عندما تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية، بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذ من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.



وعلي الفور، تم تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه حال استقلاله سيارة، وبتفتيشه عثر وبحوزته علي 550 طربة لمخدر الحشيش وزنت 55 كيلو جرام وكمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه، فتم تحرير المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.