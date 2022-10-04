حبس تشكيل عصابى عائلى 4 أيام ضبط بحوزتهم حشيش وأفيون وأسلحة فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

قررت النيابة العامة حبس أسرة مكون من 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق عقب ضبطهم أثناء ممارستهم نشاطا موسعا فى الإتجار بالمواد المخدرة، حيث تم ضبط 11 طربة حشيش ونصف كيلو مجزئه و250 جرام وسلاح نارى وطلفات.

كان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، قد تمكنوا من ضبط على تشكيل عصابى بدائرة مركز شرطة سوهاج مكون من 5 أشخاص من بينهم ربة منزل، بحوزتهم 11 طربة حشيش وكيلو ونصف من ذات المخدر وكمية من مخدر الأفيون وزنت 250 جراما وفرد روسى و3 طلقات وفرد خرطوش و5 قطع سلاح أبيض وميزان حساس ومبلغ مالى و6 هواتف محمول و2 دراجة نارية بدون لوحات.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

وترجع الواقعة عقب ورود معلومات للواء عمرو البندارى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات " فرع سوهاج" مفادها قيام 3 عاطلين وسيدة من مركز سوهاج بمحافظة سوهاج بتكون تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص فى ترويج المواد المخدرة مختلفة الأنواع متخذين من دائرة مركز شرطة سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

بعرض المعلومات على محمد الضبع رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما.

قد كشفت التحريات الأولية التى قام العقيد أحمد حفنى المشنب رئيس فرع سوهاج، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج والعقيد طارق أبوسديره مفتش مباحث المركز قيام محمد. ط. م وشهرته الكوك عاطل ويقيم بناحية قرية ونينه الغربية دائرة مركز سوهاج مسجل شقى خطر مخدرات والسابق إتهامه فى عدد من القضايا، ونجله محمود. م. ط عاطل يقيم بذات العنوان وسميه. م. ع. ع ربة منزل وتقيم بذات العنوان والمسجله خطر مخدرات والسابق إتهامه فى العديد من القضايا " زوجة الأول " وخيرى. ط. م. م وشهرته خيرى الكوك عاطل ويقيم بذات العنوان والسابق إتهامه فى العديد من القضايا، وعريان. خ. ط م وشهرته فارس ويقيم بذات العنوان وسابق إتهامه فى العديد من القضايا، وأحمد. م. أ. م وشهرته الإرهابى ويقيم ونينه الغربية والسابق إتهامه فى قضية حيازة سلاح بدون ترخيص.

عقب استصدار إذن النيابة العامة قامت مأمورية برئاسة العقيد أحمد حفنى المشنب ؤئيس فرع المكافحة بسوهاج بالإشتراك مع ضباط مركز سوهاج الجديدة وضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية أسفرت عن ضبط المتحرى وبحوزتهم 11 طربة حشيش ماركة بسكوته وكمية مجزئة وزنت 1500 جرام وكمية لمخدر الأفيون وزنت حوالى 250 جرام وفرد روسى محلى الصنع و3 طلقات وفرد خرطوش و3 طلقات لذات العيار و5 قطع سلاح أبيض وميزان حساس ومبلغ مالى 4220 و6 هاتف محمول و2 دراجة نارية بدون لوحات.

تم ضبط المذكورين حال مداهمة مسكنهم والدولاب الخاص بهم دائرة مركز سوهاج وبمواجهتهم بالمضبوطات أروا بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات الإتجار والسلاحان الناريان والذخائر والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهم والتقطيع لإعداد المخدر والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والدرجتان للتنقل والتوزيع تم تحرير المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق وأصدرت قرارها السابق.