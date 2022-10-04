جامعة عين شمس تستضيف اليوم حوار الخبراء المصرى الألمانى عن مواجهة تغير المناخ

كتب ـ محمود راغب

تنظم جامعة عين شمس بالتعاون مع المكاتب الممثلة للجامعات الألمانية "جامعة برلين الحرة وجامعة برلين التقنية وجامعة ماربورغ"، اليوم الثلاثاء، حوار الخبراء المصري الألماني بعنوان "التحديات والإجراءات لمواجهة تغير المناخ والظروف المائية والمناخية في مصر" .

يأتى ذلك في إطار استعدادات الدولة المصرية لمؤتمر الأطراف " COP 27" واحتفالا بمرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وألمانيا.

وسيجمع هذا الحدث وفودا رفيعة المستوى من وزارة التعليم والبحث الألمانية والهيئات الألمانية والمصرية ومجموعة من الخبراء العلميين والباحثين من كلا الدولتين في مجالات مختلفة مثل تغير المناخ، الزراعة، البيئة، الطقس، الاستشعار عن بعد، الهندسة البيئية ، والرصد البيئي والشركات الناشئة لعرض ومناقشة التجارب المشتركة وكذلك أفضل الممارسات.

ويتضمن الحدث مجموعة من العروض التقديمية ومناقشة ندوية ومجموعة من ورش العمل المتخصصة لإجراء محادثات علمية أعمق ولتعزيز التعاون طويل الأمد عن طريق دراسة القنوات الممكنة للتبادل العلمي لبدء وتعزيز تعاون ناجح بين المؤسسات المشاركة والعلماء.

ويشارك فى اللقاء نائب وزير الخارجية الالماني، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة السابق، والدكتور عبد القوي خليفة محافظ القاهرة ووزير الري السابق، والدكتورة نهي سمير عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية.

يذكر أن جامعة عين شمس استقبلت العام الدراسى الجديد، من خلال فعاليات وأنشطة مختلفة صديقة بالبيئة، ومجموعة من الأنشطة الرياضية من بينها كرة السرعة والبلياردو ، إلى جانب الأجنحة المتنوعة التي تم إقامتها بساحة الحرم الرئيسي للجامعة، وهي جناح الأسر الطلابية الذي يقدم للطلاب الجدد.

ومن أبرز نماذج المحاكاة المختلفة التى دشنها الطلاب، نموذج محاكاة " مؤتمر المناخ" بهدف تعريف وتوعية الشباب بالفاعليات التي تستضيفها مصر وترأسها وهي مؤتمر المناخ COP27، إلى جانب تعريف الطلاب بنموذج محاكاة " مجلس النواب " ونموذج محاكاة جامعة الدول العربية وكذلك إتحاد المتوسط " .