جامعة حلوان تنظم حوارا مجتمعيا للرائدات الريفيات فى الصف

تمكن مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالتعاون المثمر مع محافظة الجيزة فى تنفيذ آليات دراسة ميدانية حول الأدوار التنموية للرائدة الريفية والأنشطة التى تقوم بها والمستفيدين من الخدمات المختلفة التى تؤديها.

ويأتى ذلك وفقا لتوجهات الدولة للاهتمام بأهمية الرائدات الريفيات والوقوف على المهام والأنشطة التى تقوم بها الرائدة الريفية، ويأتى ذلك استمرارا من جامعة حلوان فى المشاركة فى مبادرة حياة كريمة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، وبناءا على توجه وزارة التعليم العالى فى عمل دراسة متعمقة للظواهر والموضوعات السلبية التى تواجه الرائدة، مع التركيز على المستفيدين والأنشطة التى تشارك فيها الرائدة الريفية.

وتطرقت آليات العمل فى مجموعة من الأبعاد الاجتماعية والصحية والنفسية وفى مجال محو الأمية، وقام فريق عمل من كليات الجامعة برصد كافة ابعاد ومحاور هذه الجوانب للعمل على وضع دراسة تحليلية من منظور علمى يحقق أهداف تنموية شاملة لعمل الرائدة الريفية فى الصف.

وقد جاءت الزيارة لمركز شباب الشوبك الشرقى بالصف بالتنسيق مع المسؤولين الذين رحبوا بجامعة حلوان وفريق الأساتذة والطلاب، وكان الهدف من الزيارة القيام بدراسة علمية عن الرائدات الريفيات من خلال التركيز على الأنشطة التى تنفذها الرائدة وتقوم بها، وياتى ذلك فى إطار الاهتمام بدور الرائدات الريفيات فى مركز الصف بمحافظة الجيزة.

ومن جانبه أوضح الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، أن جامعة حلوان لها سابقة خبرات وتجارب فى قوافل تنموية مجمعة بالريف وتعتبر هذه الدراسة من الأسس الهامة فى أنشطة الجامعة حيث تهتم بعمل تنموى يفيد المستفيدين من الخدمات المختلفة فى مبادرة حياة كريمة والوقوف على المشكلات التى تواجه الرائدة الريفية واقتراح الحلول العلمية التى تطور أداء الرائدات تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكدت الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذه الدراسة المجتمعية هامة لتطوير الأنشطة التى تقوم بها الرائدة الريفية بما يحقق أبعاد تنموية للمستفيدين من المواطنين فى الريف المصري.

وأشارت الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد أنه قد تم عمل حوار مجتمعى مع الرائدات الريفيات من خلال فريق عمل الأساتذة وذلك فى القضايا التى تهمهم ولاسيما فى إطار تكثيف دور الدولة فى تناول مشكلة الزيادة السكانية، وزواج القاصرات وأيضا الأمية والوقاية من الأمراض وتنمية الأسرة وغيرها من القضايا.

وشارك فى الزيارة لمركز الشباب بالصف ضمن مبادرة حياة كريمة كل من الدكتورة صفاء خضير وكيل كلية الخدمة الاجتماعية، الدكتور أحمد عبد الرشيد منسق والمشرف العام فى مشروع محو الأمية بالجامعة، الدكتور على محمد على سالم مدرس بقسم علم النفس كلية الآداب، الدكتور.أنس سعيد الزيات أستاذ مساعد بكلية التمريض، الدكتورة شيماء مصطفى محمد الحارونى مدرس علم النفس بكلية الآداب، الدكتورة آية أشرف مدرس مساعد بكلية الخدمة الاجتماعية، الدكتورة آيه محمود علوان معيدة بكلية الخدمة الاجتماعية، الدكتورة مها عرفات محمود مدرس بكلية التمريض، فريق عمل مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية.