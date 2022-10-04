جامعة القاهرة تواصل اليوم تسكين الطلاب بالمدن الجامعية

كتب محمد صبحى

تواصل المدن الجامعية بجامعة القاهرة، استقبال وتسكين الطلاب للإقامة بها وتستمر حتى 10 أكتوبر الجارى، حيث تضم جامعة القاهرة 5 مدن طلابية تتسع لنحو 14 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات والدول العربية والأجنبية.

وكان الدكتور محمد الخشت، وجه باستيعاب أعداد الطالبات فورا للحفاظ عليهن من اللجوء إلى السكن الخارجى ومن مشقة السفر والعودة يوميًا وتوفير الرعاية لجميع الطلاب والطالبات للحفاظ على سلامتهم، مشيرًا إلى أن عمليات التسكين بمدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات بدأت من السبت 1 أكتوبر وتستمر حتى الإثنين 10 أكتوبر، كما بدأ التسكين بمدينة الطالبات بالجيزة من يوم السبت 1 أكتوبر حتى الأحد 9 أكتوبر، وبدأ التسكين بمدينة رعاية الطالبات من يوم السبت 1 أكتوبر وحتى الأحد 9 أكتوبر، كما تم التسكين بمدينة التمريض بنات يوم السبت 1 أكتوبر.

وأكد رئيس الجامعة، أن المدن الطلابية لجامعة القاهرة ليست مجرد سكن للطلاب المغتربين فحسب، وإنما هى بمثابة الأسرة البديلة فى تقديم الرعاية للطلاب والطالبات فى جميع النواحى العلمية والثقافية والرياضية، موضحًا حرص الجامعة على توفير الخدمات والأنشطة التى تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية فاعلة للطلاب.

وشهدت المدن الجامعية بجامعة القاهرة خلال الأعوام الماضية عمليات تطوير شملت رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وتوفير شبكة إنترنت، وتركيب شاشات وريسيفرات وأطباق استقبال القنوات الفضائية بكل الغرف، إلى جانب تزويد الغرف بمكتبات صغيرة لحث الطلاب على الاطلاع والقراءة.