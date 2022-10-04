جامعة أسيوط تشهد ختام مسابقة تحدى تطبيقات الفضاء من شركة ناسا

أسيوط - هيثم البدرى

أكد الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط على ما توليه إدارة الجامعة من دعم متواصل للطلاب المبدعين والمبتكرين من مختلف الفئات العمرية، وتوفير المناخ المناسب لتنمية هذه القدرات الإبداعية وتحفيز الابتكار لديهم، انطلاقا من مدى رعايتها ودعمها للابتكار من خلال تنفيذ العديد من المسابقات والحاضنات المشجعة على الاختراع والابتكار، للمشاركة في تنشئة جيل من المبدعين والمبتكرين من أصحاب المواهب والقدرات الإبداعية والابتكارية المتميزة قادر على المشاركة في حل المشاكل و التحديات التي تواجه الدولة المصرية سواء على سطح الأرض أو الفضاء، فضلاَ عن تطوير قدراتهم القيادية و توفير فرص عالمية تعزز مفاهيم التميز في المجالات المختلفة وعلوم الفضاء واكتشافاته.

جاء ذلك تزامنًا مع ختام فعاليات "مسابقة تحدى تطبيقات الفضاء من شركة ناسا"، والتي نظمتها إدارة الجامعة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في فعاليات، أحمد محمد رمضان، وأحمد فهمي ممثلي ناسا بأسيوط، وبمشاركة 130 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة وطلاب مرحلة الثانوية العامة من مختلف المدارس.

وفى الختام، أوضح الدكتور أحمد عبد المولى أن "مسابقة تطبيقات الفضاء من شركة ناسا" هو أكبر حدث عالمي سنوي للمهتمين بالفضاء والتكنولوجيا من مختلف المجالات من مبرمجين، ومفكرين، ومهندسين، وعلماء مبدعين من كل الفئات العمرية أيضاً و الذي يتم تنظيمه خلال شهر أكتوبر من كل عام بمشاركة 320 مدينة حول العالم يعملون على حل تحديات تواجه الكوكب والفضاء، والتي تصاغ وتقدم بواسطة خبراء من وكالة ناسا، مشيرًا إلى أنه و لأول مرة تستضيفها جامعة أسيوط هذا العام وتضمنت أقسام التحدي اكتشاف الفضاء، الأرض، سوفت وير، علوم الفضاء، الشمس، المناخ، الأحياء و شهدت مشاركة 130 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة وطلاب مرحلة الثانوية العامة من مختلف المدارس على أن يتم تصعيد ثلاث طلاب خلال المراحل النهائية من التصفيات لتصعيدهم للمنافسة العالمية وشهدت فعاليات الاحتفال تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من الطلاب المتميزين خلال فعاليات التحدي.



تحدى تطبيقات الفضاء من شركة ناسا

جانب من الحضور