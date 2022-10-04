جامعة أسيوط تشهد إطلاق وقائع فعاليات المؤتمر السنوى لقسم الباطنة وأمراض الدم

أسيوط - هيثم البدرى

أكد الدكتور أحمد المنشاوى القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تقوم بدور مشهود فى تحفيز ودعم الحركة العلمية والبحثية، وذلك من خلال مواصلة عقد المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية التى تناقش وتعرض كل ما هو جديد فى جميع الأصعدة المختلفة، وخاصة الدور الذى يقوم به قسم الأمراض الباطنة وقسم أمراض الدم بكلية الطب فى إثراء الحركة الطبية، وذلك بالتعاون مع سائر الأقسام من أجل نجاح المنظومة الطبية بالجامعة، كما هنأ الدكتور أحمد المنشاوى قسم أمراض الدم على افتتاح مؤتمر قسم أمراض الدم، متمنيا المزيد من التقدم والازدهار.

جاء ذلك تعقيبا منه على افتتاح المؤتمر السنوى لقسم الباطنة والمؤتمر الأول لقسم أمراض الدم "بعنوان التحديات فى امراض الدم "والذى يعقد تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط أن الجامعة، والدكتور مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بحضور الدكتور علاء عبد المنعم مدير المستشفى الرئيسى، والدكتور محمد اليمانى رئيس قسم الباطنة رئيس المؤتمر، والدكتور أحمد فراج رئيس وحدة أمراض الدم، وسكرتير المؤتمر، والدكتورة يسرية عبد الرحمن رئيس قسم أمراض الدم سابقا ومؤسس وحدة أمراض الدم الإكلينيكية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصص بقسم الباطنة بجامعة أسيوط وجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وطنطا والمنوفية وقنا وسوهاج ومعهد ناصر والمعهد القومى للأورام والمركز الطبى العالمى والمستشفى الجوى.

وومن جانبه، أشاد الدكتور علاء عطية بانطلاق وقائع المؤتمر في رحاب الجامعة وتحت مظلة كلية الطب التي دأبت علي عقد العديد من المؤتمرات الهامة والملتقيات الرائدة التي تسهم في تحقيق التواصل المثمر وتبادل الخبرات البحثية علي نحو واسع، وذلك في سبيل واحد وهو تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، مؤكداً علي تعاظم دور قسم أمراض الباطنة باعتباره واحداً من أعرق الأقسام الطبية التي تؤدي العديد من الخدمات المتشعبة بالتعاون مع مختلف الأقسام داخل الكلية والمستشفي الجامعى، وما حققه من طفرة نوعية في شتي تخصصاته الفرعية الدقيقة.



المؤتمر السنوى لقسم الباطنة والأول لقسم أمراض الدم بجامعة أسيوط



المؤتمر السنوى لقسم الباطنة والأول لقسم أمراض الدم



المؤتمر السنوى لقسم الباطنة والأول لقسم أمراض الدم بجامعة أسيوط

كما وجّه الدكتور محمد اليمانى خالص الشكر والتقدير لأطباء قسم الباطنة بمختلف كوادرهم والذي دأب بصفة مستمرة علي تسليط الضوء علي كل ما هو جديد ومتنوع بمجال أمراض الباطنة ورفع وعي شباب الأطباء من خلال تنظيم العديد من اللقاءات والفعاليات الهامة الذي تضيف مزيداً من الخبرات والتبادل العلمى، كما عرض ايضا عرضا تفصيليا عن مشاركة قسم أمراض الباطنة فى مختلف أقسام كلية الطب والكليات العلمية، مضيفاً أن القسم يمنح العديد من الدرجات العلمية من بينها درجتيّ الماجستير والدكتوراه فى كلٍ من أمراض الباطنة وأمراض الدم والحالات الحرجة، وفى أمراض الكلى، وطب الحالات الحرجة، وطب الشيخوخة.

كما أشاد الدكتور علاء عبد المنعم بالدعم إدارة الجامعة المستمر لمستشفيات الجامعة عامة ولجميع المؤتمرات العلمية المتخصصة بصورة خاصة والتى تهدف إلى الاضطلاع بكل ما هو جديد على مستوى العالم في مختلف مناحي العلوم، مع إعطاء اهتمام خاص للقطاع الطبي بمختلف أقسامه، وذلك لما يمثله من طبيعة خاصة في رسالة عمله والتي ترتبط رسالته المهنية بأرواح المرضى وتحقيق الأمل في شفائهم وتخفيف آلامهم.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور محمد زين إلي دور جامعة أسيوط البارز فى تخريج أطباء أكفاء يساهموا فى تقدم الطب فى مصر وتحسين الخدمة الصحية المقدمة لملايين المرضى، وأشاد أيضا بتعاون الجامعة المثمر مع وزارة الصحة في تقديم الدعم الكامل لمختلف الأنشطة الطبية التي تخدم المواطنين علي كافة المستويات، ويظهر هذا جليا دور قسمى الباطنة وقسم أمراض الدم الواضح فى معهد الأورام ووحدة زرع النخاع وفصل البلازما، ووحدة الروماتيزم، ومشيداً في ذلك بدور قسم أمراض الباطنة وكافة القائمين عليه.

وأشارت الدكتورة يسرية عبد الرحمن إلى أن هذا المؤتمر يأتى تكليلا لجهود وتفانى كل أعضاء قسم أمراض الدم، ووحدة أمراض الدم الإكلينيكية، كما دعت الحضور إلى اغتنام الفرصة ومداومة البحث على كل ما هو جديد فى المجالات الطبية المختلفة وعدم التوقف عن البحث والتنقيب لمواكبة العصر.

وأشار الدكتور أحمد فراج إلى أن المؤتمر يتناول على مدى ثلاثة أيام العديد من المحاور، وهم الروماتيزم والمناعة والغدد الصماء، وأمراض الدم وأمراض الكلى، وتناقش جلساته الاضطرابات الدموية لدى مرضى زرع الكلى، والمايولما الكلوية، والإرشادات الجديدة لمرض فقر الدم لدى مرضى الكلى المزمن، والروماتيزم والغدد الصماء وأمراض الدم .

ويتضمن المؤتمر ايضا جلسه علمية تحاول الاجابة على بعض الاسئلة العلمية حول فقر الدم لدى مرضى التهاب المعدة مشكلة هل تم التقليل من شأنها؟, وكيفية ادارة مرضى الجهاز الهضمى وامراض الدم و الاضطرابات الوراثية والدموية وخلل المناعه ينتقل عن طريق زراعة الكبد هذا بالاضافة الى جلسه علمية تفاعلية تعرض حالات مرضية بقسم امراض الدم بالتعاون مع قسم الباثولوجيا الاكلينيكية.

وفي ختام المؤتمر تمّ تكريم لفيف من اعضاء هيئة التدريس وأساتذة قسم الباطنة وذلك بإهدائهم درع المؤتمر تقديراً لإسهاماتهم بالجامعة فقد تم تكريم الدكتور احمد المنشاوى والدكتورة مها غانم والدكتور علاء عطية والدكتور محمد زين الدين والدكتور يسرية عبد الرحمن, كما تم تكريم روح الدكتور عادل حسن مكاوي.