جارديان: إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا فوق اليابان سابقة خطيرة

كتبت رباب فتحى - أ ش أ

قال الصحفي البريطاني جوستن ماكيري -في مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية- إن إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا متوسط المدى اليوم، الثلاثاء، والذي حلق فوق أجواء اليابان قبل أن يسقط في المحيط الهادئ يعد سابقة خطيرة لم تحدث منذ ما يقرب من خمسة أعوام.

وأضاف الكاتب -في مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية- أن التجربة الصاروخية دفعت حكومة اليابان إلى إطلاق تحذير يدعو سكان المناطق الشمالية إلى الاحتماء في مبان تحت الأرض خشية تعرضهم لإصابات.

ويشير الكاتب إلى أن تلك التجربة تمثل تصعيدًا خطيرًا في التجارب الصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية من وقت لآخر، موضحًا أن تلك التجربة أجبرت حكومة اليابان على تفعيل نظام الإنذار "جي أليرت" لسكان منطقة هوكايدو في أقصى شمال البلاد وسكان مقاطعة أوموري في شمال شرق اليابان.

وفي الوقت نفسه، كما يشير الكاتب، وصف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تلك الخطوة من جانب كوريا الشمالية بأنها " تجاوز غير مقبول" بينما أكد وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا أن بلاده تدرس جميع الخيارات بما في ذلك تعزيز قدرات الهجمات المضادة لمواجهة أي عمليات مماثلة محتملة من جانب كوريا الشمالية.

ونوه الكاتب إلى تصريحات رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الذي توعد برد فعل حاسم وعنيف، موضحًا أن مدى إطلاق الصاروخ والذي بلغ 4 آلاف كيلومتر يشير إلى أن منطقة جوام المطلة على المحيط الهادئ أصبحت في مرمى إطلاق النار من جانب كوريا الشمالية.

وفي الوقت نفسه أكد رئيس كوريا الجنوبية أن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي أمام تصرفات كوريا الشمالية التي وصفها بأنها "استفزازات غير مسئولة" بينما أكد مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية أن ممارسات كوريا الشمالية لن تزيد سول إلا إصرارًا على توطيد التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد من أهم حلفاء سول.

ويسلط الكاتب الضوء على تصريحات المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو خلال مؤتمر صحفي والتي يتهم فيها كوريا الشمالية بتهديد الأمن والسلام ليس في شبه الجزيرة الكورية واليابان فحسب ولكن في العالم بأسره بسبب تجاربها المتكررة للصواريخ الباليستية، مؤكدًا أن تلك الممارسات تمثل تحدياً للمجتمع الدولي يجب مواجهته.

ويختتم الكاتب مقاله بالإشارة إلي تقديرات أحد الخبراء بجامعة إيهوا في سول التي تشير إلى أن تجارب كوريا الشمالية الصاروخية المتكررة قد تكون تمهدياً لمزيد من التجارب الصاروخية بعيدة المدى.