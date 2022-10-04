توقيع الكشف الطبى على 3590 حالة ضمن مبادرة حياة كريمة بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد عن إجراء الكشف الطبى على 3587 مواطنا في 8 قوافل طبية مجانية بقرى 4 مراكز إدارية بالمحافظة هى "الخارجة - باريس – بلاط - الداخلة"، ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، وذلك على مدار شهر سبتمبر الماضى.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه جرى تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

واضاف محروس، أنه جرى تنظيم القوافل الطبية بشكل مجاني لخدمة 8 قرى بالمحافظة على مدى شهر سبتمبر المنقضي، حيث جرى تقديم الخدمات الطبية لقريتين بمركز الخارجة هي (فلسطين – شرق بولاق)، لـ 2 قرية بمركز باريس هي (بغداد – الأربعين 3)، و 3 قرى بمركز الداخلة هم " بدخلو – الموشية – غرب الموهوب" وقرية أولاد عبد الله التابعة لمركز بلاط، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس " كورونا" حفاظًا على صحة المواطنين.

وأوضح محروس، أن تنفيذ القوافل يأتي بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتنفيذا لتكليفات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بضرورة التيسير على جميع المواطنين والحد من السفر للعلاج خارج المحافظة.