توقيع اتفاقية لدعم الأمن الغذائى الأردنى بقيمة 100 مليون دولار

كتب أحمد جمعة

وقع وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى ناصر الشريدة ومدير عام صندوق اوبك للتنمية الدولية عبد الحميد الخليفة اتفاقية تمويل مشروع الأمن الغذائي الطارئ في الأردن بقيمة أجمالية تبلغ 100 مليون دولار أمريكى.

وأوضح الوزير الأردنى، أن الاتفاقية تهدف إلى توفير السلع الاستراتيجية من مادتي القمح والشعير بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الأردن وتجنب أية مخاطر قد تنشأ جراء اضطرابات سلاسل الإمداد وتقلبات الاسعار نتيجة التحديات التي يواجهها العالم في المرحلة الحالية.

وعبر عن شكر وتقدير الحكومة الأردنية لدعم صندوق اوبك للتنمية للأردن ممثلاً بمدير عام الصندوق وكادره، ومساهمة الصندوق الدائمة في دعم العديد من المشاريع التنموية، ودعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الأردنية.

وأشار، إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الجانب ومنها تبني الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

وأكّد، أن السياسة الحكومية الأردنية المتعلقة بالأمن الغذائي قد نجحت خلال أزمة جائحة فيروي كورونا والأزمة الروسية- الأوكرانية في توفير امدادات كافية للمستهلكين من السلع الاستراتيجية، حيث مكنت الصوامع والمستوعبات التي تم بنائها خلال الفترة الماضية من الاحتفاظ بمخزون كافي من القمح والشعير في أي وقت.

وأوضح أن استمرار أولوية الموضوع على أجندة عمل الحكومة، وذلك عملا بتوجيهات العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني في تأمين المخزون الاستراتيجي في اطار استراتيجية الأمن الغذائي.

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية والبنــــك الإسلامي للتنمية قد وقعا الأسبوع الماضي اتفاقية في ذات الاطار، وذاك في اطار تصور متكامل لاستمرار توفير السيولة للموازنة العامة لتمويل شراء السلع الاستراتيجية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الأردن، وبقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون دولار أمريكى.