تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. حياة كريمة تعقد ندوات توعوية بالجهود التنموية

كتب محمد السيد

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عقدت مؤسسة حياة كريمة عدة ندوات اليوم، بجامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة بنها، يأتي ذلك ضمن سلسلة من الندوات التوعوية والتعريفية والتي يتم تنظيمها بكافة محافظات الجمهورية بالجامعات الحكومية والخاصة لتوعية الطلاب وتعريفهم بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" والجهود التنموية المبذولة علي الأرض.

تزامنًا مع استجابة مؤسسة حياة كريمة لدعوة الحوار الوطني لمؤسسات المجتمع المدني لإجراء حوارات جماهيرية في كافة محافظات الجمهورية مع مختلف الفئات، وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي تأتي مؤسسة حياة كريمة كأحد مؤسسيه، و تستهدف هذه الندوات نشر ثقافة العمل التطوعي لدي شباب الجامعات بالإضافة إلي تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف قري ومراكز الجمهورية هذا بجانب منحهم فرصة للتطوع و المشاركة في المشروع القومي حياة كريمة.

كما سيتم تنفيذ خطوات تنفيذية مصاحبة لهذه الندوات، وذلك بمشاركة شباب الجامعات في الزيارات الميدانية لتنفيذ مشروعات حياة كريمة لمحاكاة أرض الواقع ، كما سيتم الاستفادة من التخصصات المختلفة من الجامعات في تنفيذ مشروعات حياة كريمة، وعلاوة علي ذلك وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب سيتم عقد برنامج تأهيلي للمتطوعين وذلك بموجب البروتوكول الذي تم عقده بين المؤسسة والأكاديمية .

يأتي ذلك في اطار الدور التوعوي لمؤسسة حياة كريمة وبالشراكة مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي, وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلي التنسيق مع كافة رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة في كافة محافظات الجمهورية.

وكانت مؤسسة حياة كريمة قد عقدت أول ندوة توعوية للشباب الجامعي وتعريفهم بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بكلية الاعلام جامعة القاهرة وذلك تحت عنوان "التوعية والتعريف بالجهود التنموية في المشروع القومي “حياة كريمة"وذلك لكون المؤسسة هي مظلة العمل التطوعي والتنموي في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف "نشر ثقافة العمل المجتمعي والتطوعي" بين شباب الجامعات.

يأتي ذلك ايماناً من مؤسسة حياة كريمة بأهمية دورها المجتمعي في تعزيز قيم العمل التنموي والتطوعي ونشر ثقافة الخدمة المجتمعية لدي شباب الجامعات عبر المشروع القومي حياة كريمة, أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر والعالم, والذي يهدف لإحداث تغيير جذري في حياة المواطنين الأكثر احتياجًا وتوفير تنمية شاملة مستدامة لهم.