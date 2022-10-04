اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 08:29 م
أكرم القصاص
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تقرير: واردات الغاز الروسي لأوروبا تصل لـ100 مليار يورو منذ بدء أزمة أوكرانيا

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 07:00 م
تقرير: واردات الغاز الروسي لأوروبا تصل لـ100 مليار يورو منذ بدء أزمة أوكرانيا الغاز الروسى - أرشيفية
وكالات

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تجاوزت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي والفحم القادمة من روسيا قيمة الـ 100 مليار يورو منذ الأزمة الروسية الأوكرانية.


وذكرت الشبكة الإخبارية لقناة "بي إف أم" الفرنسية أن تقريرا لمركز البحوث حول الطاقة والهواء النظيف أنه في نهاية سبتمبر الماضي تجاوزت صادرات روسيا من الطاقة الأحفورية للاتحاد الأوروبي عتبة الـ 100 مليار يورو، موضحة أن روسيا استطاعت تعويض وقف الواردات الأوروبية من الفحم الروسي، الذي دخل حيز التنفيذ أغسطس الماضي، والانخفاض الحاد في واردات الغاز بفضل شحناتها من النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال والغاز من خلال خط أنابيب يدر 260 مليون يورو يوميا.


وأشار التقرير إلى أن هذه الإيرادات كان من الممكن أن تكون أقل بكثير إذا فرض الاتحاد الأوروبي سقفا لسعر الوقود الأحفوري الروسي، وهو إجراء تمت مناقشته في قمة مجموعة السبع في نهاية يونيو الماضي وكان من شأن تطبيقها أن يخفض الفاتورة بمقدار 11 مليار يورو مطلع يوليو.


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