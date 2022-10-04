اليوم السابع
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تفقد مدارس البدرشين ثالث أيام العام الدراسى.. صور

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 01:16 م
تفقد مدارس البدرشين ثالث أيام العام الدراسى.. صور تفقد مجمع مدارس قرية ميت رهينة
كتبت - مرام محمد

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تفقد محمد نور الدين السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، مجمع المدارس بقرية ميت رهينة؛ لمتابعة انتظام العملية التعليمية وتوفير المناخ الملائم للطلاب، يرافقه محمود زين شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين، وذلك بناءا على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة الدورية لانتظام العملية التعليمية.
 
وشدد محمد نور الدين، خلال الزيارة، على الالتزام التام بالإجراءات الوقائية مع توعية الطلاب بطرق الوقاية من الفيروسات والاهتمام بالنظافة العامة.
  
وشملت جولة سكرتير عام المحافظة، تفقد الفصول الدراسية؛ للوقوف على المناهج التعليمية المقدمة للطلاب ومناقشتهم والاستماع إلى آرائهم وأبرز المعوقات التى تواجههم للعمل على حلها.
 
تفقد المدارس في اليوم الثالث من العام الدراسي
تفقد المدارس في اليوم الثالث من العام الدراسي

تفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس البدرشين
تفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس البدرشين

جولة تفقدية بمدارس البدرشين
جولة تفقدية بمدارس البدرشين

 


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