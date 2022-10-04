"تعليم الإسكندرية": لا يوجد انهيار جزئى بمدرسة الجمرك

الإسكندرية جاكلين منير

أكدت الدكتورة نادية فتحى، وكيل مديرية التربية و التعليم بالإسكندرية، على أن مدرسة قاسم أمين الاعدادية بنات والتابعة لإدارة الجمرك التعليمية ،لم تتعرض لحالة انهيار جزئى فى المبنى، نافية ما تردد بشأن إخلاء الطلاب من المدرسة.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن المديرية أصدرت قرارا بتشكيل لجنة للمرور على المدارس للتأكد من الحالة الإنشائية لكافة المدارس بمحافظة الإسكندرية، حرصا على سلامة الطلاب، وتبين سقوط جزء من "محارة السقف" بالبدروم، وتم إصدار قرار تحويل المدرسة الى هيئة الابنية التعليمية للصيانة، وسيتم إخلاء الطلاب بدءا من غد لتتسلمها هيئة الابنية التعليمية ونقل الطلاب الى مدرسة اسماعيل صبرى.

وأكدت على أن الإجراء جاء حرصًا على سلامة الطلاب، وجارى فحص كافة مدارس الإسكندرية للتأكد من سلامة الانشائية للمبانى.

يذكر أن مدرسة قاسم أمين الإعدادية بنات تعد من المبانى التراثية حيث أنشأت عام 1927 و تقع على مسطح كبير وتضم 4 مبان، ويوجد بالمدرسة نحو 400 طالب.