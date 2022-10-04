"تعليم الإسكندرية": تسليم مدرسة "سعد زغلول" للصيانة ونقل الطلاب لـ"عبد السلام عبد الغفار"

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم الثلاثاء أن مقطع الفيديو المتداول بأحد المواقع عن مدرسة سعد زغلول الابتدائية التابعة لإدارة المنتزه ثان التعليمية ، لم يحدث اليوم أو أمس ، وقد يكون حدث أول يوم دراسي بسبب تكدس أولياء الأمور أمام المدرسة وتم إبلاغ أولياء الأمور من قبل المدرسة بتسكينهم بمدرسة مجاورة لا تحتاج لوسيلة مواصلات تخفيفًا لأعباء أولياء الأمور.

وأكّد ( أبوزيد ) أن المدرسة تم تسليمها لهيئة الأبنية التعليمية قبل بداية العام الدراسي لإنهاء أعمال الصيانة الشاملة بها ، ولم يلتحق بها الطلاب هذا العام ، وتم تسكين الطلاب منذ أول يوم دراسي بالفترة المسائية بمدرسة أخرى مجاورة وهي مدرسة عبد السلام عبد الغفار الإعدادية دون أي تكدس أو تزاحم

وناشدت المديرية الإعلاميين وأولياء الأمور عدم تداول معلومات غير صحيحة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والتأكد من صحة الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية الصحيحة ، كما ناشدت أولياء الأمور عدم التكدس أمام المدارس بشكل عام حرصًا على سلامة الطلاب وانتظام العملية التعليمية.