ترامب يطالب المحكمة العليا الأميركية بالتدخل في قضية وثائق "مارالاجو"

كتب أحمد عرفة

طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المحكمة العليا الأميركية بالتدخل في قضية وثائق "مارالاجو"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب قد طلب من أحد محاميه، أن يخبر إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية فى أوائل عام 2022 ، أن ترامب قد أعاد كل المواد التى طلبتها الوكالة، إلا أن المحامى رفض لأنه لم يكن متأكدا من أن هذا البيان صحيح، بحسب ما قال اشخاص مطلعون على الأمر.

وكما تبين لاحقا، فإن الآلاف الأخرى من الوثائق الحكومية، بما فى ذلك الأسرار بالغة السرية، ظلت فى مقر إقامة ترامب فى مارالاجو، وكان الاكتشاف الأخير لهذه الوثائق من خلال أمر استدعاء صادر عن هيئة محلفين كبرى فى مايو الماضى، وتفتيش الإف بى أى لممتلكات ترامب فى فلوريدا، فى قلب تحقيق جنائى بشان احتمال سوء التعامل مع المواد السرية وربما إخفائها، وعرقلة أو تدمير سجلات حكومية.