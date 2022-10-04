تدريب شباب وفتيات 13 قرية بكفر الشيخ على عدد من الحرف ضمن حياة كريمة.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة كفرالشيخ، مشروع طفرة للتدريب المهنى، ضمن المبادرات التنموية التى تهدف إليها الوزارة حالياً سعياً للنهوض بالحياة الاقتصادية للأسرة بالمجتمع المصرى، بالتعاون بين الوزارة وأكاديمية السادات للتدريب المهني، برعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ: "مشروع طفرة للتدريب المهني يستهدف قرى مركز مطوبس كونه المركز المنفذ به حياة كريمه"، موضحاً أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والتي استهدفت 13 قرية الأكثر احتياجا بالمركز، وشملت خليج بحري وخليج قبلي ووقف قبلي ووقف بحري وبرج مغيزل وبريدعه وعزب الغرب وبيانه قومسيون شرق وقومسيون غرب وعزبة عمرو والقني ومعدية مهدى، وقد كانت برامج التدريب المتاحة خلال المرحلة الأولى.

وأضاف مسلم، أنه تم تدريب 100 متدرب على حرفة مصنع غذائي، وتدريب 100 متدرب علي حرفة مساعد خدمات طبية، ويسعي البرنامج من المرحلة التي تلي فترة التدريب لإلحاق المتدربين بفرصة توظيف مناسبة أقرب ما يكون إلى مكان إقامتهم، وتم توجيه الرائدات الريفيات بمطوبس إلى النزول الميداني والتواصل مع العملاء مباشرة لإقناع المواطنين بهدف المشروع وأهميته بالنسبة لهم، ولأسرهم مع الالتزام بالفئات العمرية المستهدفة، وهي ذكور وإناث من عمر 18 سنة إلى 40 سنة، والمتسربين من التعليم والحاصلين علي شهادة محو أمية أو دبلومات فنية ولا يعملون، ولم يلتحقوا بعمل.



التدريب على المهن بقرى مطوبس



تدريب من التدريب



جانب من التدريب