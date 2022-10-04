تجديد حبس متهم بسرقة أحد المواطنين بالإكراه في مدينة الشروق

كتب أحمد حسني

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس متهم بسرقة أحد المواطنين بالإكراه بمدينة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت بداية الواقعة بمرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق ، تناهى إلى سمعهم صوت إستغاثة من أحد الأشخاص وبإستبيان الأمر تم التقابل مع (عامل توصيل طلبات - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) مصاب بجروح سطحية بالجسم، وبسؤاله قرر بأنه أثناء سيره مستقلاً الدراجة النارية ملكه فوجئ بشخص يستقل سيارة نصف نقل قام باستيقافه، وتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية محدثان إصابته المنوة عنها، واستولي منه على (دراجته النارية - هاتفه المحمول - مبلغ مالى – بعض المتعلقات الشخصية) كرهاً عنه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة، وبحوزته (سيارة ملاكي – سلاح أبيض "مطواة" – عصا خشبية "شومة" ) والمستخدمين فى ارتكاب الواقعة، وكذا أمكن ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وبمواجهته بما جاء بأقوال المجنى عليه اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.