تجديد حبس متهمين اشتركا فى تزوير الأختام والمستندات الرسمية 15 يوما

كتبت أمنية الموجى

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين كونا تشكيلًا عصابيًا جديدًا لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

وكشفت التحريات الأمنية، عن قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالي . اعترفوا بإصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما لترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية.

وكشفت التحريات قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) بمزاولة نشاطاً غير مشروع تخصص فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورهم لجهات وهيئات حكومية مختلفة وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بداخل مسكنه على (عدد من أختام شعار الجمهورية منسوب صدورهم لجهات مختلفة – عدد 2 خاتم لتسجيل عقود الأراضى - أكلاشيهات تقرأ بصمتهم لجهات مختلفة – 2 وثيقة عقد زواج خالية البيانات – 2 إستمارة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية - ٣ إيصالات توريد نقدية - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - طابعة ألوان حديثة مزودة بإسكانر - مقص تقطيع كارنيهات - سخان لتغليف الكارنيهات – 4 زجاجات حبر ألوان تستخدم فى الطباعة) .

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها فى إصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية ، وأقر بتحصله على الأختام والأكلاشيهات المضبوطة حوزته من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام ) أمكن ضبطه ، وبحوزته (جهاز كمبيوتر "لاب توب" يحوى تصميمات خاصة بالأختام التى تم إصدارها للمتهم وكذا المادة الخام التى يتم تشكليها إلى شكل الخاتم المراد تصنيعه) وبمواجهته إعترف بإصطناع المضبوطات مقابل مبالغ مالية .