تايوان تدين إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستى فوق اليابان

أ.ش.أ

نددت الحكومة التايوانية، إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي فوق اليابان، مشيرة إلى أنها خامس تجربة صاروخية لبيونج يانج في 10 أيام، وأول تجربة تحلق فوق اليابان منذ عام 2017.

ونقلت صحيفة (فوكس تايوان) المحلية اليوم الثلاثاء، عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية جوان أو القول "إن تايوان قلقة وتدين بشدة إجراء آخر غير مسؤول من قبل كوريا الشمالية، والذي يتعارض مع الحظر الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويقوض السلام والاستقرار الإقليميين".. مضيفا "أن وزير الخارجية التايواني جوزيف وو أجرى اتصالا بكبير مبعوثي اليابان إلى تايوان هيروياسو إيزومي في وقت مبكر من اليوم؛ بهدف التأكيد على دعم الحكومة والشعب التايواني لطوكيو".

وتابعت أن تايوان بصفتها عضوا مهما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي بشأن الإجراءات ذات الصلة والتعاون مع الدول ذات التفكير المماثل لضمان السلام والأمن الإقليميين، بما في ذلك شبه الجزيرة الكورية.

يشار إلى أن كوريا الشمالية كانت قد أطلقت صاروخا باليستيا يشتبه في أنه متوسط المدى، حلق فوق جزء من شمال اليابان وسقط في المحيط الهادي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أجرت فيه اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورات عسكرية ثلاثية في وقت سابق من الأسبوع الماضي.