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تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية الوراق" لجلسة 3 ديسمبر للحكم

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 05:24 م
تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية الوراق" لجلسة 3 ديسمبر للحكم المستشار محمد سعيد الشربينى- أرشيفية
كتب: إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة ببدر، تأجيل إعادة محاكمة متهم، بـ"خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامه مع آخرين باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، لجلسة 3 ديسمبر للحكم 
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، وقتل المدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.
 
وكانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين.
 
 

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