"بيطرى الغربية": تحصين 233 ألف حيوان ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

قال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية، إن أعمال تنفيذ الحملة القومية الثانية لعام 2022 لتحصين مواشى المحافظة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، تعمل منذ 14/7/2022 وتمتد لحين تحصين حصر وتعداد المحافظة من الحيوانات بإختلاف أنواعها من " الأبقار- الجاموس- الأغنام – الماعز " والبالغ عددها 266 ألفا و554 حيوانا.

وأوضح "أنور" أن المديرية قامت بصرف كافة اللقاحات ضد مرضى الحمى القلاعية، الثلاثى والعترات المتحورة والمكتشفة مؤخرًا، وكذا حمى الوادى المتصدع والمستلزمات اللازمة للتحصين، وقد بلغ إجمالى ماتم تحصينه حتى الآن 233 ألفا و50 من الحيوانات.

وأضاف أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة وثمن التحصين 22 جنيهًا للحيوان الواحد من الأبقار أوالجاموس، 10.5 جنيه للحيوان الواحد من الأغنام أوالماعز، وحال وجود أى شكوى على المواطن التواصل مع الإدارة البيطرية التابع لها محل إقامته أو التواصل مع مديرية الطب البيطرى على تليفون 3332574.

وأشار إلى أنه تم عقد 132 ندوة إرشادية بجميع مراكز المحافظة، لتوعية المواطنين بضرورة تحصين حيواناتهم والوقاية من الأمراض الوبائية، وكذلك التأمين على الحيوانات من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وناشدت المديرية جميع المواطنين التعاون والتواصل المباشر مع المديرية بإداراتها ووحداتها البيطرية البالغ عددها 135 وحدة بيطرية وذلك لتحصين حيواناتهم ضد هذه الأمراض.