بنكا "الاستثمار الأوروبي و"سانتاندر" يقدمان 820 مليون يورو لدعم شركات البرتغال

كتبت: هناء أبو العز

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديم 820 مليون يورو بالتعاون مع بنك "سانتاندر" البرتغالي بهدف دعم أكثر من 3 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم.

وأكد نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ريكاردو مورينيو فيليكس، في بيان للبنك، التزام البنك بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد والابتكار والنمو المستدام في أوروبا، مضيفا أن القرض الجديد سيسهم في تعزيز النمو طويل الأجل وتوفير فرص العمل في البرتغال.

من جهته، أوضح أميلكار لورينسو، عضو مجلس الإدارة التنفيذي في بنك سانتاندر البرتغالي، أهمية الدور الذي يلعبه البنك الأوروبي في مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة البرتغالية للتعافي الكلي من التأثير السلبي لوباء كورونا وتطوير قدراتهم التنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية بسبب الحرب الأوكرانية وارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم العالمي.