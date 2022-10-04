اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 03:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بنكا "الاستثمار الأوروبي و"سانتاندر" يقدمان 820 مليون يورو لدعم شركات البرتغال

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 02:58 م
بنكا "الاستثمار الأوروبي و"سانتاندر" يقدمان 820 مليون يورو لدعم شركات البرتغال بنك الاستثمار
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديم 820 مليون يورو بالتعاون مع بنك "سانتاندر" البرتغالي بهدف دعم أكثر من 3 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم.
 
وأكد نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ريكاردو مورينيو فيليكس، في بيان للبنك، التزام البنك بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد والابتكار والنمو المستدام في أوروبا، مضيفا أن القرض الجديد سيسهم في تعزيز النمو طويل الأجل وتوفير فرص العمل في البرتغال.
 
من جهته، أوضح أميلكار لورينسو، عضو مجلس الإدارة التنفيذي في بنك سانتاندر البرتغالي، أهمية الدور الذي يلعبه البنك الأوروبي في مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة البرتغالية للتعافي الكلي من التأثير السلبي لوباء كورونا وتطوير قدراتهم التنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية بسبب الحرب الأوكرانية وارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم العالمي.
 
 

بنك الاستثمار الاوروبى

بنك سانتاندر

البرتغال

الشركات الصغيرة

المحرك الاقتصادى



الموضوعات المتعلقة

بعد 20 عاما.. "فاكسيرا" تعلن تسوية مديونياتها بـ650 مليون جنيه لصالح بنك الاستثمار القومى.. هبة والى: نستهدف توطين صناعة اللقاحات لتصبح مصر مركزا إقليميا للفاكسينات.. وتؤكد: عرض وزير الصحة كان دعما كبيرا للشركة

الأحد، 02 أكتوبر 2022 06:00 م

بنك الاستثمار الأوروبى يضخ 15.1 مليار يورو للأعمال والعمل المناخى

الخميس، 15 سبتمبر 2022 08:00 ص

بنك الاستثمار الأوروبي يبحث مع أمريكا قضايا المناخ والتحضير لـ(COP27) بمصر

الإثنين، 29 أغسطس 2022 04:52 م

"التعاون الدولى" تناقش مع بعثة بنك الاستثمار الأوروبى برنامج "نُوَفِّى" للتمويل

الخميس، 18 أغسطس 2022 01:27 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة