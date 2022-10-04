بايدن يتوجه لجزيرة بورتوريكو للوقوف على تداعيات الإعصار

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توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، إلى جزيرة بورتوريكو التابعة للولايات المتحدة للوقوف على تداعيات إعصار إيان المدمر هناك بعد أسبوعين من إعصار فيونا.

ومن المقرر أن يعلن بايدن، حسب صحيفة بوليتيكو الأمريكية اليوم، عن تمويل بأكثر من 60 مليون دولار للتعافي من تداعيات هذه الأعاصير ومواجهة المزيد منها في المستقبل بالجزيرة.

كما يلتقي الرئيس الأمريكي وقرينته جيل ببعض العائلات المتضررة والقادة المحليين والفيدراليين، بعد حالة الدمار الجسيم التي خلفتها العواصف فضلا عن مقتل 25 شخصًا وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 100 ألف شخص.

وكانت آخر زيارة رئاسية للجزيرة قد حدثت في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد أن تعرضت لإعصار ماريا في عام 2017، حيث التقى بعائلات الضحايا وشهد حالة الدمار نتيجة الإعصار.

ويذكر أن سكان جزيرة بورتوريكو يشتكون من إهمال الحكومة الأمريكية لهم ويعتبرون تداعيات الأعاصير "كارثة سياسية" أيضًا بسبب عدم اهتمام المؤسسات الفيدرالية في واشنطن بهم.