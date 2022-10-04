بالورود والهدايا.. مدارس كفر الشيخ تستقبل رياض الأطفال وأولى ابتدائى.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

استقبلت مدارس كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، رياض الأطفال وتلاميذ الصف الأول الابتدائي، في أول يوم لهم دراسي هذا العام، بتوزيع الحلوى والهدايا، بعد قرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتأخير استقبال الأطفال وتلاميذ الصف الأول الابتدائي حتى اليوم الثلاثاء، حتى لا يتأثرون بالزحام الذي تشهده المدارس في بداية العام الدراسي، جاء ذلك عقب استقبال المدارس لأطفال الروضة، وتلاميذ الصف الأول الابتدائي، في الأسبوع الماضي، قبل بدء العام الدراسي، خلال أسبوع التهيئة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على توفير سبل الراحة والهدوء للأطفال، واتخاذ كل الوسائل والسبل لترغيبهم في الحضور للمدارس، لأن الانطباع الأول لديهم سيرسخ في أذهانهم، ليكون ذلك محفزاً لهم، مشيدا بما شهدته المدارس من فعاليات لاستقبال الاطفال.

وأضاف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، شهدت المدارس استقبالا مميزا للأطفال وتلاميذ الصف الأول، وتجاوبوا مع معلميهم من خلال عدد من الفقرات المتعددة، وكان لأسبوع التهيئة الاثر الاكبر لدى الأطفال، مما أزال الرهبة والخوف الذي كان يشعر به الأطفال عند دخولهم المدارس لأول مرة، بدون تواجد أولياء الأمور بصحبتهم.



جانب من استقبال الاطفال



فرحة الاطفال



فرحة الاطفال بأول يوم دراسي



توزيع البلونات



توفير العاب للاطفال بمدارس كفر الشيخ



حصة رسم لتسلية الاطفال



توفير العاب للاطفال



سعادة الاطفال في اول يوم دراسي



توزيع البلونات على الاطفال



رفع علم مصر



استقبال تلاميذ الصف الاول الابتدائي



الاطفال في اول يوم دراسي



اطفال الروضة