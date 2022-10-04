انطلاق فاعليات الجلسات العلمية للمنتدى البيئى الدولى الخامس لجامعة طنطا.. صور

الغربية محمد طارق

انطلقت صباح اليوم فاعليات الجلسات العلمية للمنتدى البيئي الخامس لجامعة طنطا بمركز المؤتمرات بالجامعة، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق مصطفى عميد كلية العلوم، والدكتور طارق فودة المنسق العام للمنتدى، والدكتور الرفاعى صبحى قنـاوى سكرتير عام المنتــدى، والدكتور يوسف النجار رئيس اللجنة العلمية للمنتدى، وذلك فى إطار احتفالات جامعة طنطا بيوبيلها الذهبي ومرور 50 عاماً على إنشائها.

أكد الدكتور محمود سليم، أن عقد المنتدى البيئي الخامس بجامعة طنطا، يأتى التزاماً من الجامعة بمسؤوليتها الاجتماعية، خاصةً فى ظل التحديات البيئة التي تواجه العالم وتشكل خطراً واضحاً على حقوق الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن المنتدى يأتي قبل أسابيع قليلة من انطلاق مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27) المقرر انعقاده خلال نوفمبر القادم، بمدينة شرم الشيخ، لبحث تداعيات ظاهرة التغير المناخي وتأثيراتها، وعرض الحلول التي يمكن اتباعها والأليات التي يجب تنفيذها، لتحسين حياة الإنسان وضمان حقوق الأجيال القادمة.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن المنتدى يناقش 189 ورقة بحثية، و110 ملصق علمي، و79 جلسة شفوية، فى العديد من المحاور تشمل التغييرات المناخية و المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، والمخاطر البيئية والصحة، والبصمة الكربونية وانبعاثات الغازات، والنانو تكنولوجي والبيئة، والطاقة تحديات وحلول، والطب التكميلي والطب البديل، وإعادة التدوير، والتحول الرقمي لخدمة صحة الفم، واستراتيجيات التعليم الهجين في العلوم النوعية، والتعايش مع وباء COVID-19: تطور المجتمع وتأثيره على الصحة، والتربية الصحية والبيئية لذوي الإعاقة في العصر الرقمي، وتغير المناخ وانتاجية المحاصيل التلوث البيئي تحديات وحلول، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر.