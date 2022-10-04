انطلاق حملة تحصين الأغنام ضد طاعون المجترات الصغيرة بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

أعلن الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، عن انطلاق فعاليات الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، فضلًا عن عمليات ترقيم وتسجيل الماشية.

وأصدر محافظ الفيوم توجيهات، لمديرية الزراعة، ممثلة في مسئولي الإرشاد الزراعي، ورؤساء الجمعيات الزراعية، بالإضافة إلى دور مشايخ الأوقاف بالقرى والنجوع، في توعية الفلاحين وتوجيه المواطنين بأهمية تحصين ماشيتهم، للحفاظ على الثروة الحيوانية وصحة الإنسان.

كما وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بتوفير التسهيلات اللازمة لفرق التحصين حتى تؤدي أعمالها على الوجه الأكمل، وتحقق النتائج المرجوة من الحملة.

فيما أوضح الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن فعاليات الحملة تشمل جميع الوحدات البيطرية بمختلف أنحاء المحافظة، وعددها 92 وحدة، وأن أعمال التحصين والترقيم والتسجيل تستهدف 56 ألف رأس من الأغنام والماعز بمختلف مراكز وقرى المحافظة.