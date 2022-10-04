اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 02:55 م
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انطلاق القوافل العلاجية الشهرية بقرى 4 مراكز بأسيوط ضمن "حياة كريمة"

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 02:40 م
انطلاق القوافل العلاجية الشهرية بقرى 4 مراكز بأسيوط ضمن "حياة كريمة" قافلة طبية - ارشيفية
أسيوط - هيثم البدرى

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بدأت اليوم فعاليات القوافل العلاجية الشهرية المجانية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع محافظة أسيوط بالقرى والمراكز ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقا لرؤية مصر 2030.

انطلقت القوافل اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر بقرية أبو الهدر التابعة لمركز ديروط وتستمر لمدة يومين بكل قرية تتوجه بعدها لقرية الحوطا الشرقية يومي السبت والأحد 8 و9 أكتوبر ثم قرية الحوطا الغربية يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أكتوبر ومنها إلى قرية دشلوط التابعة لنفس المركز يومي السبت والأحد 15و16 أكتوبر ثم تنتقل لقرية بني حسين التابعة لمركز أسيوط يومي الثلاثاء والأربعاء 18 و19 أكتوبر بعدها تتوجه يومي السبت والأحد 22و23 أكتوبر لقرية أم القصور التابعة لمركز منفلوط ثم يومي الثلاثاء والأربعاء 25و26 أكتوبر بقرية بني رافع بمنفلوط وتنهي القوافل أعمالها يومي السبت والأحد 29 و30 أكتوبر بقرية الزهري بمركز البداري.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد تلقى في وقت سابق تقرير بخطة القوافل العلاجية الطبية الشاملة خلال شهر أكتوبر 2022 ووجه رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بمتابعة سير عمل القوافل وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة وكافة سبل الدعم لهذه القوافل للقيام بعملها على أكمل وجه للكشف على الأهالي للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادي وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالقرى والنجوع بالمجان في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.

جدول القوافل العلاجية لشهر أكتوبر 2022
جدول القوافل العلاجية لشهر أكتوبر 2022

 


حياة كريمة

قافلة طبية

أسيوط

اللواء عصام سعد

محافظ أسيوط



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