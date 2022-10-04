وذكرت وكالة أنباء "باب" البولندية أن وزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء البولندى، ماريوس بلاشتشاك، افتتح المؤتمر بالإشارة إلى التدخل العسكري الروسي الراهن في أوكرانيا، قائلا إن "يوم 24 فبراير الماضي (بدء الحرب الروسية - الأوكرانية) أصبح تذكيرًا لنا جميعًا بأن كوابيس حرب واسعة النطاق في أوروبا لم تعد شيئا من الماضي".

وأضاف بلاشتشاك: "هذا التدخل الروسي في الأراضي الأوكرانية يطرح أسئلة عديدة حول كيفية تعزيز أمننا المشترك".

كما يشارك في المنتدى رئيسا وزراء بولندا وليتوانيا ورئيس لاتفيا ووزراء خارجية ألمانيا والتشيك وكرواتيا ووزير الدفاع البريطاني ومفوض الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي.

كما سيحضر المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين، عدد من مسؤولي حلف شمال الأطلنطي (الناتو) والأمنيين السابقين بالإضافة إلى ممثلي الصناعة الدفاعية.

وسيركز المنتدى، الذي ينعقد كل عام منذ 2014، على أمن الطاقة والمناخ والدفاع ومرونة الأنظمة الديمقراطية بالإضافة إلى الحرب المستمرة في أوكرانيا.