اليوم السابع
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انخفاض سعر برميل النفط الكويتى مسجلا 92.04 دولار

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 07:30 م
انخفاض سعر برميل النفط الكويتى مسجلا 92.04 دولار نفط
كتبت - مروة الغول

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انخفض سعر برميل النفط الكويتى4.04دولار  ليبلغ 92.04دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأثنين مقابل96.0i دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضى، وذلك وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
 
وفى الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.72 دولار لتبلغ 88.86 دولارا للبرميل، فى حين ارتفعت خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 4.14 دولار، ليبلغ 83.63 دولارا للبرميل، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.
 
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزيرالدولة لشئون مجلس الأمة بالوكالة الدكتورمحمد الفارس، اليوم الثلاثاء، أن تحالف (أوبك +) يدرس الوضع العام للسوق النفطية العالمية وسيتخذ القرار المناسب لضمان إمدادات الطاقة بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وفق"وكالة الأنباء الكويتية".
 
وجاء ذلك فى تصريحات للوزير قبيل مغادرته الكويت للمشاركة فى الاجتماع الـ45 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج (JMMC) فى تحالف (أوبك +) والاجتماع الوزارى الـ33 لتحالف (أوبك +) والمقرر عقدهما حضوريا للمرة الأولى منذ مارس 2020 بعد جائحة (كورونا) بمقر الأمانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) فى فيينا غدا الأربعاء.

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