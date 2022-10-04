انخفاض حرارة وسحب ورياح وفرص أمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى :

- انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية

- تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى و السواحل الغربية مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا .

- تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء ومدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة