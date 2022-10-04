انتقادات لمؤسسة الأمير هارى للحياة البرية بعد قتل أفيال 3 رجال.. "صور"

كتبت شيماء عبد المنعم

تعرضت مؤسسة الأمير هارى الخيرية للحياة البرية، إلى انتقادات شديدة بعد أن دهست الأفيال ثلاثة أشخاص وسط عملية نقل كبيرة في ملاوي، وعملت المنتزهات الأفريقية، التي يرأسها هارى، ومنظمة أخرى تسمى الصندوق الدولى لرعاية الحيوان (IFAW)، مع إدارة الحدائق الوطنية والحياة البرية فى ملاوى (DNPW) فى يوليو لنقل أكثر من 260 فيلًا من حديقة Liwonde الوطنية إلى Kasungu، حسبما نشر موقع "ديلي ميل".



نقل الافيال

وشهدت العملية الضخمة رفع الأفيال بعناية في مركبات النقل بواسطة الرافعات ونقلها عبر البلاد في مشاهد رائعة تم تصويرها لمواد ترويجية وفي ذلك الوقت تم وصفها بأنها تذكرنا بفيلم ديزني دامبو.



الافيال اثناء رفعها

لكن الآن، انتقد رئيس جمعية قرية يمثل السكان الذين يعيشون بالقرب من حديقة كاسونجو الوطنية كلاً من المتنزهات الأفريقية والاتحاد الدولي للمرأة، الذي اتهمه بـ "الاهتمام بالحيوانات أكثر من الناس" بعد مقتل قرويين في يوليو وثالث في سبتمبر حتى الموت، وزعم ماليدادي لانجا في تعليقات لصحيفة الجارديان أن المنظمات غير الحكومية لم تنته من تثبيت سياج في الموقع الجديد ، مما أدى إلى تسريع العملية والسماح للأفيال بالخروج من الحديقة.

وفي الوقت نفسه ، ذكرت DNPW أن الضحايا الثلاثة - كولينز شيسي ، 40 عامًا ، وجوزيف بلاكسون ، 29 عامًا ، وجون كايدزيكا ، 30 عامًا - اقتربوا كثيرًا من الحيوانات أثناء محاولتهم التقاط الصور الفوتوغرافية وتسببوا في مهاجمتها.