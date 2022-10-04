اليوم السابع
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اليوم.. تسكين طلاب الهندسة بنين وبنات المقبولين فى المدن الجامعية للأزهر

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 04:00 ص
اليوم.. تسكين طلاب الهندسة بنين وبنات المقبولين فى المدن الجامعية للأزهر جامعة الأزهر
كتب ـ لؤى على

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بدأت جامعة الأزهر تسكين المرحلة الأولى للقبول بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر يوم الأحد الماضى ، حيث يتم تسكين طلبة كلية الهندسة بنين وهندسة بنات وطالبات كليات التربية واللغة العربية، وأوضحت الجامعة أنه على الطلاب المقبولين بالسكن الجامعي اتباع الخطوات الآتية:
 
1. بعد الاستعلام عن نتيجة القبول والتأكد منها يتم التوجه لدفع مصروفات السكن الجامعي.
 
2. إدخال الرقم القومي والرقم المرجعي على رابط التسكين مضافًا إليه نتيجة الطالب، إخطار الإسكان، استمارة الكشف الطبي، طلب التحاق بالمدن الجامعية، استمارة العهد الشخصية.
 
3. التوجه إلى المدينة محل السكن باستمارة السكن في ملف يحتوي على كافة الاستمارات المشار إليها سابقًا، 5 صور شخصية، 2 صورة بطاقة الرقم القومي، إيصال سداد مصروفات السكن.
 
6. فى حالة وفاة الوالد أصل شهادة الوفاة فى نفس العام الدراسى.
 
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جامعة الازهر

المدينة الجامعية

الازهر الشريف

تسكين المدينة الجامعية



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