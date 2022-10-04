الولايات المتحدة تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الأربعاء بشأن كوريا الشمالية

كتب أحمد عرفة

طلبت الولايات المتحدة الأمريكية، عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الأربعاء بشأن كوريا الشمالية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وقال مسؤول أمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستطلب اجتماعا لمجلس الأمن الأربعاء بشأن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا.

وفى وقت سابق، أكد المتحدث الإقليمى باسم الخارجية الأمريكية، سامويل روبيرج، مواصلة بلاده إجراء الاتصالات مع حلفائها لمناقشة تداعيات التجربة الصاروخية الأخيرة التى أجرتها كوريا الشمالية، محذرا من عواقب صارمة حال استمرار كوريا الشمالية في تهديد أمن واستقرار اليابان وكوريا الجنوبية.

وقال روبيرج ـ في تصريح خاص لقناة "الحرة" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن أجرى عدة اتصالات مع نظرائه باليابان وكوريا الجنوبية لمناقشة انتهاكات كوريا الشمالية المستمرة لقرارات الأمم المتحدة"، وذلك عقب ساعات قليلة من إطلاقها تجربة صاروخية باليستية جديدة وصفت بأنها "استفزازات غير مسؤولة"، مشددا على التزام واشنطن بالدفاع عن حلفائها في المنطقة.