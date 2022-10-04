الناتو: لم نرصد أى تغيير فى الوضع النووى لروسيا لكننا مع حلفائنا لا نزال "يقظين"

كتب أحمد عرفة

قال حلف الناتو، إنه لم يرصد أى تغييرات فى الوضع النووى لروسيا لكننا مع حلفائنا لا نزال "يقظين"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق، أكد وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع زيادة محصول الحبوب في روسيا بنحو 5 ملايين طن سنوياً بفضل ضم 4 مناطق أوكرانية.

ونقلت وكالة "تاس" الحكومية للأنباء عنه قوله "بالنظر إلى الأراضي الصالحة للزراعة الموجودة هناك، أعتقد أنه سيتم إضافة ما لا يقل عن 5 ملايين طن من الحبوب إلى صندوق الادخار الروسي. وأعتقد أيضاً أننا سنحصل على محاصيل أخرى".