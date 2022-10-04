المؤبد لسائق قتل شخصا وسرق سيارته وشرع فى قتل نجله بمشاركة آخرين فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الثلاثاء، سائق بالسجن المؤبد؛ لاتهامه وسبعة آخرين سبق محاكمتهم، في قتل مواطنا وسرقة سيارته والشروع في قتل نجله بدائرة مركز فاقوس.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، وسامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب.

وتعود أحداث القضية رقم 38936 لسنة 2014 جنايات مركز فاقوس، والمقيدة برقم 2182 لسنة 2014 كلي شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة المتهم "نصر ح ن م" 33 سنة، سائق، مقيم بدائرة مركز فاقوس، وسبعة متهمين آخرين، سبق محاكمتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بأنهم في يوم 3 مارس عام 2014، وبدائرة مركز فاقوس، اشتركوا في قتل المجني عليه يحي ع، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك بواسطة سلاح ناري مشخشن (بندقية آلية)، وما أن ظفروا بالمجني عليه حال مروره بالطريق الذي كمنوا له فيه، وحال استقلاله سيارته، أطلق المتهمين الأول والثاني عليه أعيرة نارية أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

فيما اقتصر دور المتهم المُشار إليه على الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في سرقة المجني عليه الأول، وقد اقترنت جناية القتل بجنايتين آخرتين تلتهما في نفس الزمان والمكان، وذلك بأن شرعو المتهمين في قتل المجني عليه أحمد يحيى عبد العظيم محمد علاوي، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن أطلقوا عليه أعيرة نارية أصابته، كما شرع المتهمين في سرقة مبلغ نقدية وسيارة المجني عليه الأول.