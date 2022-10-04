اليوم السابع
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الكويت: أوبك+" ستتخذ القرار المناسب لضمان أمن إمدادات الطاقة

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 10:25 ص
الكويت: أوبك+" ستتخذ القرار المناسب لضمان أمن إمدادات الطاقة أوبك
إيمان حنا

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قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزيرالدولة لشئون مجلس الأمة بالوكالة الدكتورمحمد الفارس، اليوم الثلاثاء، أن تحالف (أوبك +) يدرس الوضع العام للسوق النفطية العالمية وسيتخذ القرار المناسب لضمان إمدادات الطاقة بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.وفق"وكالة الأنباء الكويتية".

 

جاء ذلك فى تصريحات للوزير قبيل مغادرته الكويت للمشاركة فى الاجتماع ال45 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج (JMMC) فى تحالف (أوبك +) والاجتماع الوزارى الـ33 لتحالف (أوبك +) والمقرر عقدهما حضوريا للمرة الأولى منذ مارس 2020 بعد جائحة (كورونا) بمقر الأمانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) فى فيينا غدا الأربعاء.

 

وأوضح الوزير الفارس، أن هذه الاجتماعات الدورية تتابع تطورات السوق النفطية العالمية بهدف اتخاذ القرار المناسب للحفاظ على ميزان العرض والطلب مؤكدا أن (أوبك +) تدرس كافة المستجدات والمتغيرات فى السوق لتصل إلى قرارات تضمن أمن الإمدادات واستقرار الاسواق.

 

وشدد على أهمية الاجتماعات فى فيينا كونها تنظر إلى آفاق تجديد التعاون مشيرا إلى أن "(أوبك +) لديه مرونة تحت مظلة اتفاق إعلان التعاون الذى يسعى بدوره لضمان تعافى وتوازن السوق وقد أثبت نجاحه خلال الأعوام 2020 و2021".

 

ويضم وفد الكويت إلى الاجتماعين إضافة للوزير الفارس كلا من محافظ دولة الكويت لدى منظمة أوبك محمد الشطى والممثل الوطنى لدولة الكويت لدى منظمة أوبك الشيخ عبدالله صباح سالم الحمود الصباح.

 


الكويت

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أخبار أوبك

ازمة الطاقة



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