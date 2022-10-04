اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 12:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة ترسم شمامسة لكنيسة العذراء شمال كاليفورنيا وغرب الولايات المتحدة

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 11:58 ص
الكنيسة ترسم شمامسة لكنيسة العذراء شمال كاليفورنيا وغرب الولايات المتحدة رسامة شمامسة
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صلى الأنبا باڤلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزة بالإسكندرية القداس الإلهى صباح أول أمس فى كنيسة السيدة العذراء بسياتل، التابعة لكنائس منطقة الأرشيديوسس (شمال كاليفورنيا وغرب الولايات المتحدة الأمريكية).

وعقب صلاة الصلح رسم مجموعة من أبناء الكنيسة شمامسة منهم 13 برتبة إبصالتس و8 برتبة أغنسطس إلى جانب إيبدياكون واحد، كما دشن أوانى الخدمة المقدسة.

وفى سياق متصل، رسم الأنبا جبريال أسقف بنى سويف القداس الإلهى، صباح أمس، فى كنيسة القديس إيلياس الإهناسي بمدينة إهناسيا ببني سويف، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة عدد كبير من أبناء الكنيسة في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

جانب من رسامة الشمامسة
جانب من رسامة الشمامسة

 

رسامة شمامسة
رسامة شمامسة

 

قداس الرسامة
قداس الرسامة

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

كاليفورنيا

امريكا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة