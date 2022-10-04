اليوم السابع
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الكرملين تعليقا على رفض كييف التفاوض: ننتظر تغيير موقف زيلنيسكى أو خليفته

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 02:09 م
الكرملين تعليقا على رفض كييف التفاوض: ننتظر تغيير موقف زيلنيسكى أو خليفته المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
وكالات

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علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، على رفض كييف إجراء مفاوضات مع موسكو، وقال إن أي مفاوضات تحتاج إلى طرفين، لذلك سننتظر تغييرا في موقف الرئيس الأوكراني الحالي، أو خليفته.
 
وقال بيسكوف إنه لا توجد أي إمكانية للتوصل لاتفاقيات بشأن أوكرانيا في ضوء رفض كييف للحوار، حيث أن هناك حاجة إلى طرفين للمفاوضات.
 
وأضاف أنه للتفاوض مع أوكرانيا يجب انتظار حدوث تغيير في موقف الرئيس الأوكراني الحالي فلاديمير زيلينسكي، أو موقف الرئيس الذي سيخلفه، ويغير موقفه لصالح الشعب الأوكراني.
 
وأوضح بيسكوف أن الجانب الروسي، ومن منذ البداية، وحتى قبل العملية العسكرية الخاصة، سعى لتحقيق الشروط التي قدمتها روسيا الاتحادية من خلال "وسائل التفاوض السياسية والدبلوماسية والسلمية".
 
وفي وقت سابق، وقع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي مرسوما بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بشأن عدم إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
 

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